Fede cultura e spiritualità | confronto tra il teologo Vito Mancuso e il vescovo Angiuli

Da lecceprima.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tricase ospita due incontri con il teologo Vito Mancuso e il vescovo Angiuli, dedicati a riflettere su fede, cultura e spiritualità. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle serate di venerdì 23 e sabato 24 gennaio alle ore 18:30, nella Sala del Trono di Palazzo Gallone. Un’occasione per approfondire tematiche di attualità e dialogare su aspetti fondamentali della vita spirituale e culturale.

