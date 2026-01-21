Fede cultura e spiritualità | confronto tra il teologo Vito Mancuso e il vescovo Angiuli

Tricase ospita due incontri con il teologo Vito Mancuso e il vescovo Angiuli, dedicati a riflettere su fede, cultura e spiritualità. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle serate di venerdì 23 e sabato 24 gennaio alle ore 18:30, nella Sala del Trono di Palazzo Gallone. Un’occasione per approfondire tematiche di attualità e dialogare su aspetti fondamentali della vita spirituale e culturale.

