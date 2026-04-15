Ritorna in Messico il tesoro del 1703 | recuperato in Argentina

Un volume risalente al 1703, legato alla storia del Messico, è stato restituito alla capitale dopo essere stato sottratto in Argentina. Il documento, considerato di valore storico, era stato recuperato nel paese sudamericano e ora torna tra le mani di chi ne detieneva la proprietà originale. La restituzione avviene in un processo che ha coinvolto le autorità delle due nazioni, senza ulteriori dettagli sui passaggi legali.

Un volume del 1703, appartenente alla storia messicana, è tornato ufficialmente a Città del Messico dopo essere stato sottratto in Argentina. Il prezioso reperto è giunto nelle mani del ministero della Cultura messicano grazie a un’operazione diplomatica coordinata che ha coinvolto le autorità di Buenos Aires e la Polizia federale argentina, incaricata di mettere in sicurezza il manufatto prima della sua restituzione. Il recupero del Manuale della Provincia del Santo Vangelo. L’oggetto che rientra nel patrimonio nazionale è il Manuale summa delle cerimonie della Provincia del Santo Vangelo del Messico, redatto secondo l’ordine del Capitolo generale di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorna in Messico il tesoro del 1703: recuperato in Argentina Segno a matita: recuperato il tesoro del 1588 sparito da 70 anniUn semplice segno a matita ha permesso di recuperare un tesoro letterario scomparso da settant'anni. Evasione Tari, recuperato un "tesoro": incassati 17 milioni in 10 anni. Così sono rimaste invariate le aliquoteGrazie al recupero dei tributi evasi è stato possibile lasciare invariate le aliquote Tari confermando agevolazioni e contributi Negli ultimi dieci...