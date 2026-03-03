Segno a matita | recuperato il tesoro del 1588 sparito da 70 anni

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino hanno ritrovato e restituito alla Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna un raro opuscolo del 1588, scomparso da circa settant’anni. Il recupero è stato possibile grazie a un semplice segno a matita che ha guidato le indagini e portato all’identificazione del documento. Il manoscritto è stato così riunito alle sue collezioni originarie.

Un semplice segno a matita ha permesso di recuperare un tesoro letterario scomparso da settant'anni. I carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino hanno identificato e restituito alla Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna un raro opuscolo del 1588. Il volume, unico esemplare accertato in Italia, era stato donato nel 1931 dal marchese Aldobrandino Malvezzi de' Medici e mancava dagli inventari post-bellici. Grazie a due lettere scritte a mano sul frontespizio, l'opera è stata riconosciuta come parte di quella collezione storica. La scoperta è avvenuta nel 2024, quando una richiesta di certificato di avvenuta importazione ha attivato le indagini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

