Evasione Tari recuperato un tesoro | incassati 17 milioni in 10 anni Così sono rimaste invariate le aliquote

Il Comune di Rimini ha recuperato 17,3 milioni di euro dall’evasione della Tari negli ultimi dieci anni, un importo che deriva dalle verifiche fatte sui pagamenti mancanti. La scoperta riguarda chi non ha versato quanto dovuto, contribuendo a un “tesoro” nascosto nelle casse comunali. Nonostante i controlli, le aliquote della tassa sono rimaste invariate nel tempo.

Grazie al recupero dei tributi evasi è stato possibile lasciare invariate le aliquote Tari confermando agevolazioni e contributi Negli ultimi dieci anni il Comune di Rimini ha recuperato 17,3 milioni di euro dall'evasione della Tari, con una percentuale di riscossione pari al 67% delle somme accertate. Un risultato che fotografa l'efficacia del lavoro svolto dagli uffici dopo il ritorno alla gestione interna del tributo sui rifiuti, avvenuto nel 2014. Dal 2017 in poi ogni annualità si è chiusa con incassi superiori al milione di euro. E' quanto emerge dai dati che sono stati elaborati nell'ambito del percorso che ha accompagnato all'approvazione del bilancio di previsione 202628, oggetto di confronto da parte dell'assessore al Bilancio, Juri Magrini, con le organizzazioni sindacali.