Ritmica | l’Eurogymnica conquista 4 medaglie ai Campionati Gold

Durante le finali del Campionato Italiano di Specialità Gold a Campobasso, le atlete torinesi dell’Eurogymnica hanno ottenuto quattro medaglie, confermando la loro presenza di rilievo nel panorama nazionale. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti provenienti da varie regioni, con le giovani ginnaste che hanno dimostrato abilità e precisione nelle esecuzioni. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, sottolineando l’importanza delle competizioni di questo livello.

Le atlete torinesi dell'Eurogymnica hanno confermato il proprio prestigio nazionale durante le finali del Campionato Italiano di Specialità Gold, disputate a Campobasso. Il bilancio della trasferta molare vede protagonista un poker di medaglie che consolida la posizione della società tra le eccellenze della ritmica italiana. Consolidamento tecnico e riscatto individuale Lika ha saputo trasformare una prestazione incerta con le clavette in un successo nel settore Senior 2, conquistando l'argento .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritmica: l’Eurogymnica conquista 4 medaglie ai Campionati Gold EMILY PALLA - Ginnastica Ritmica Padova - CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE GOLD 2025 Notizie correlate Leggi anche: Danza sportiva: a soli 7 anni conquista tre medaglie ai Campionati Regionali Campionati interregionali di Taekwondo: sei medaglie per gli atleti della Gold TeamSvoltosi domenica 25 gennaio scorso al PalaFlorio di Bari, ha visto la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da ogni parte d'Italia BRINDISI... Contenuti di approfondimento Ginnastica ritmica, il campionato italiano gold di Campobasso fa centroAncora una volta un evento capace di fare centro, offrendo l’ennesima dimostrazione di come la ginnastica ritmica sappia esaltare e valorizzare l’incanto del Molise. Un risultato reso possibile dall’a ... cblive.it Eurogymnica cala il poker di medaglie ai Nazionali di Specialità GoldLe ginnaste del sodalizio presieduto da Luca Nurchi salgono sul podio quattro volte nell’atteso appuntamento di Campobasso ... giornalelavoce.it