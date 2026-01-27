I Campionati interregionali di Taekwondo si sono svolti al PalaFlorio di Bari, con la partecipazione di circa 500 atleti da tutta Italia. Gli atleti della Gold Team hanno ottenuto un risultato significativo, conquistando sei medaglie su sette partecipanti. L’evento ha dimostrato l’eccellenza e l’impegno degli sportivi locali nel contesto nazionale.

Svoltosi domenica 25 gennaio scorso al PalaFlorio di Bari, ha visto la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da ogni parte d'Italia BRINDISI - Al campionato interregionale di Taekwondo della Puglia svoltosi domenica 25 gennaio scorso al PalaFlorio di Bari e che ha visto la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da ogni parte d'Italia partecipano e conquistano ben sei medaglie su sette partecipanti, gli atleti del sodalizio brindisino capitanati dal maestro Marco Cazzato.La medaglia d'oro va a Gabriele Rametta, la medaglia d'argento a Giorgio Gigliola, le medaglie di bronzo sono per Ilaria Valenti, Davide ancora, Mauro albanese e Marco cavallo, quarti di finale a un passo dal podio per Tommaso truppi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Campionati Interregionali

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Campionati Interregionali

Argomenti discussi: Campionati interregionali di Taekwondo: sei medaglie per gli atleti della Gold Team; Bari – Il Palaflorio torna ad essere la casa del Taekwondo con i campionati interregionali maschili e femminili junior e senior – 25 gennaio; Taekwondo, la società di San Giovanni in Fiore torna dai campionati interregionali con un carico di medaglie; Atella: Matteo, Giulio, Karim e Matteo portano a casa due ori e due bronzi in questo Campionato interregionale di TaeKwonDo! Complimenti.

Taekwondo: poker di medaglie per la Sport Academy di FoggiaWeekend da protagonista per la Sport Academy di Foggia ai Campionati Interregionali del 24-25 gennaio. Con oltre 400 atleti in gara, il team foggiano ha centrato un successo completo: 4 medaglie su 4 ... foggiacittaaperta.it

Ad Ancona il Campionato Interregionale Marche di TaekwondoCome ogni anno torna il Campionato Interregionale Marche di Taekwondo specialità combattimento ad Ancona. L'appuntamento si terrà al Pala Prometeo Estra Liano Rossini su due giorni di gara, sabato 10 ... ansa.it

Team GOLD a rapporto! Siete già stati travolti dal gusto irresistibile del capitano dei kiwi gialli Ora non vi resta che seguirlo al cinema nelle sue imprese insieme alla ciurma più divertente che c'è! Partecipa al concorso: https://vinciconspongebob.jingold.it/ - facebook.com facebook