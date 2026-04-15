Risultati Champions League LIVE | un folle Bayern Monaco Real Madrid finisce 4-3 l’Arsenal fa 0-0 con lo Sporting Lisbona e passa

Nella serata di Champions League, il Bayern Monaco ha battuto il Real Madrid con il punteggio di 4-3 in una partita ricca di emozioni. L’Arsenal ha pareggiato 0-0 contro lo Sporting Lisbona, conquistando comunque la qualificazione. La redazione di JuventusNews24 ha fornito gli aggiornamenti su tutte le gare della competizione e sul cammino della squadra italiana nel torneo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Quarti Champions League. Ritorno. Martedì 14 aprile. Atletico Madrid Barcellona 1-2 (4? Yamal, 24? Ferran Torres, 31? Lookman). Liverpool PSG 0-2 (72’ e 91’ Dembélé). Mercoledì 15 aprile. Bayern Monaco Real Madrid 4-3 (1? Guler, 6’Pavlovic, 29? Guler, 38? Kane, 42? Mbappe, 89? Luis Diaz, 94? Olise).🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: un folle Bayern Monaco Real Madrid finisce 4-3, l’Arsenal fa 0-0 con lo Sporting Lisbona e passa Notizie correlate Risultati Champions League LIVE: Bayern Monaco Real Madrid 2-3, Arsenal Sporting Lisbona 0-0di Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati Champions League LIVE: si parte con i quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Champions League – Risultati delle gare d’andata dei quarti di finale; Women's Champions League 2025/26: tutte le partite e i risultati; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Gli highlights di Psg-Liverpool 2-0. Risultati Champions League | Real in vantaggio a Monaco! Diretta gol live score (15 aprile 2026)Risultati Champions League: diretta gol live score oggi mercoledì 15 aprile 2026 delle ultime due partite per il ritorno dei quarti di finale. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Ecco le prime semifinaliste! Diretta gol live score (oggi 14 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score martedì 14 aprile 2026 delle due partite per il ritorno dei quarti che sono in programma oggi. ilsussidiario.net da calciatore del AJAX, vincere la Champions League con l'Inter, risultati da allenatore, e il rinnovo, fino 2029 a 5 milioni al anno,,grande mister - facebook.com facebook Tabellone Champions League: i risultati del ritorno dei quarti e le possibili semifinali #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com