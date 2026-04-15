Risultati Champions League LIVE | Bayern Monaco Real Madrid 2-3 Arsenal Sporting Lisbona 0-0

Nella serata di oggi sono stati disputati diversi incontri di Champions League. Il match tra Bayern Monaco e Real Madrid si è concluso con la vittoria degli spagnoli per 3-2. Nella stessa competizione, il confronto tra Arsenal e Sporting Lisbona si è terminato con un pareggio senza reti, 0-0. La redazione fornisce aggiornamenti su tutte le altre partite in programma e sul percorso della Juventus nella competizione.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Quarti Champions League. Ritorno. Martedì 14 aprile. Atletico Madrid Barcellona 1-2 (4? Yamal, 24? Ferran Torres, 31? Lookman). Liverpool PSG 0-2 (72’ e 91’ Dembélé). Mercoledì 15 aprile. Bayern Monaco Real Madrid 2-3 (1? Guler, 6’Pavlovic, 29? Guler, 38? Kane, 42? Mbappe).🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: Bayern Monaco Real Madrid 2-3, Arsenal Sporting Lisbona 0-0 Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Risultati Champions League LIVE: si parte con i quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati Champions League LIVE: il Bayern Monaco vince al Bernabeu contro il Real Madrid, Havertz decide in extremis Sporting-Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Champions League – Risultati delle gare d’andata dei quarti di finale; Women's Champions League 2025/26: tutte le partite e i risultati; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Real Madrid Bayern Monaco 1-2: gol e highlights Champions. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Ecco gli ultimi due quarti di ritorno! Diretta gol live score (15 aprile 2026)Risultati Champions League: diretta gol live score oggi mercoledì 15 aprile 2026 delle ultime due partite per il ritorno dei quarti di finale. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Ecco le prime semifinaliste! Diretta gol live score (oggi 14 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score martedì 14 aprile 2026 delle due partite per il ritorno dei quarti che sono in programma oggi. ilsussidiario.net da calciatore del AJAX, vincere la Champions League con l'Inter, risultati da allenatore, e il rinnovo, fino 2029 a 5 milioni al anno,,grande mister facebook Tabellone Champions League: i risultati del ritorno dei quarti e le possibili semifinali #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com