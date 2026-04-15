Domani l’addio a Matteo | raccolta fondi

Domani si terrà l'ultimo saluto a Matteo Brandimarti, il bambino di 11 anni deceduto a causa di un incidente avvenuto recentemente. È stata avviata una raccolta fondi per sostenere le spese legate alle esequie e ad altre esigenze della famiglia. La notizia ha suscitato cordoglio e partecipazione da parte della comunità locale, che si prepara a rendere omaggio al ragazzo durante la cerimonia funebre.

La salma di Matteo Brandimarti, il bambino di 11 anni morto a seguito della tragedia consumatasi il giorno di Pasqua nella vasca idromassaggi dell’hotel Duca del Montefeltro di Pennabilli, dov’era in vacanza con i genitori, dopo l’esame autoptico eseguito lunedì dall’anatomopatologa Donatella Fedeli, (medico legale di parte il dottor Claudio Cacaci) è stata rimessa a disposizione dei familiari. Il feretro partirà a mezzogiorno di oggi dall’obitorio dell’ospedale Infermi di Rimini con destinazione il salone parrocchiale della Chiesa San Pio X, dove sarà allestita la camera ardente. Il funerale si terrà domani, giovedì, alle ore 15,30 nella stessa Chiesa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani l’addio a Matteo: raccolta fondi James Van Der Beek, l'addio degli amici di Dawson (non tutti) e la raccolta fondi: «Più di un milione in meno di un giorno»La morte di James Van Der Beek ha colpito al cuore una generazione cresciuta con Dawson’s Creek. Raccolta fondi per salvare le campaneUn appello e una raccolta fondi, per far tornare in funzione le campane del campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Primaluna.