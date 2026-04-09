McDonald’s tra Sapri e Vibonati | opportunità di lavori per addetti alla ristorazione

Un nuovo ristorante McDonald’s sta per aprire tra Sapri e Vibonati, annunciando l’assunzione di personale per il settore della ristorazione. Per questa apertura, l’azienda ha pubblicato un’offerta di lavoro rivolta a candidati interessati a ricoprire il ruolo di addetti alla ristorazione-Crew. La selezione è finalizzata a individuare figure disponibili a lavorare nel nuovo punto vendita, che si prepara ad avviare le proprie attività nei prossimi mesi.

Sta per aprire i battenti un nuovo ristorante McDonald’s tra Sapri e Vibonati. Per il nuovo punto vendita, dunque, si aprono anche opportunità occupazionali, per il ruolo di addetti alla ristorazione-Crew. Si tratta di occuparsi dell'accoglienza clienti, supporto agli ordini, preparazione dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Fiere, tra nautica e ristorazione: nuove opportunità per le impreseRimini si prepara a vivere una settimana strategica per due mondi solo in apparenza lontani, ma uniti da passione, lavoro e cultura del territorio:... Al via lo stage per addetti alla manutenzione del verde tra Le Ciminiere e Tremestieri EtneoI tirocinanti svolgeranno 200 ore di attività pratica presso Le Ciminiere e il centro direzionale di Tremestieri Etneo, sotto la supervisione di Scmc... Argomenti più discussi: Nuovo McDonald’s in provincia di Salerno: al via 35-40 assunzioni tra Sapri e Vibonati; Assunzioni in provincia di Salerno per nuova apertura McDonald’s. McDonald’s tra Sapri e Vibonati: opportunità di lavori per addetti alla ristorazioneSta per aprire i battenti un nuovo ristorante McDonald’s tra Sapri e Vibonati. Per il nuovo punto vendita, dunque, si aprono anche opportunità occupazionali, per il ruolo di addetti alla ristorazione- ... salernotoday.it McDonald’s apre nel salernitano: piano di assunzioni per 40 nuove risorse per VillammareNuova apertura McDonald’s in provincia di Salerno: previste circa 40 assunzioni per addetti ristorazione tra Sapri e Vibonati. Scopri come candidarti ... infocilento.it 22 MAI LOCO TERRY "HARMONICA" BEAN GUILTY DELIGHT SEAN "MACK" MCDONALD 23 MAI THE THIRD TRIO CISCO HERZAFT F7 TERRY "HARMONICA" BE MIKE ANDERSEN PETER KARP - LE HANGART LEHANGART-TÉCOU(81) TÉCOU - facebook.com facebook