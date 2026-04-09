McDonald’s tra Sapri e Vibonati | opportunità di lavori per addetti alla ristorazione

Da salernotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo ristorante McDonald’s sta per aprire tra Sapri e Vibonati, annunciando l’assunzione di personale per il settore della ristorazione. Per questa apertura, l’azienda ha pubblicato un’offerta di lavoro rivolta a candidati interessati a ricoprire il ruolo di addetti alla ristorazione-Crew. La selezione è finalizzata a individuare figure disponibili a lavorare nel nuovo punto vendita, che si prepara ad avviare le proprie attività nei prossimi mesi.

Sta per aprire i battenti un nuovo ristorante McDonald’s tra Sapri e Vibonati. Per il nuovo punto vendita, dunque, si aprono anche opportunità occupazionali, per il ruolo di addetti alla ristorazione-Crew.  Si tratta di occuparsi dell'accoglienza clienti, supporto agli ordini, preparazione dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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