Ristorazione domanda in crescita | oltre 400mila addetti richiesti nel trimestre
Nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, la richiesta di lavoratori è aumentata nel corso dell’ultimo trimestre, con oltre 400.000 posti di lavoro disponibili. La domanda di personale riguarda diverse figure professionali e si manifesta in modo consistente in tutto il territorio nazionale, indicando un momento di crescita per questo comparto. I dati ufficiali mostrano un’incremento rispetto ai periodi precedenti, segnando un trend positivo nel settore.
Il settore della ristorazione e dell’ospitalità registra una domanda di lavoro sostenuta su scala nazionale. Secondo le elaborazioni del centro studi Cna su dati Excelsior, nel mese di aprile sono previste oltre 116mila assunzioni nel comparto, che salgono a circa 418mila nel trimestre aprile-giugno 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Occupazione in crescita, oltre 4.500 assunzioni attese ad aprile: i settori più richiesti, l'83% a tempo determinatoI principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio, ristorazione e turismo 1.