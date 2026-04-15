Ristorazione domanda in crescita | oltre 400mila addetti richiesti nel trimestre

Nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, la richiesta di lavoratori è aumentata nel corso dell’ultimo trimestre, con oltre 400.000 posti di lavoro disponibili. La domanda di personale riguarda diverse figure professionali e si manifesta in modo consistente in tutto il territorio nazionale, indicando un momento di crescita per questo comparto. I dati ufficiali mostrano un’incremento rispetto ai periodi precedenti, segnando un trend positivo nel settore.