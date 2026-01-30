Più offerte di lavoro ma per il 75% nel turismo e ristorazione | i profili richiesti e in quali settori

Nelle province di Bari, Bat e Foggia, le offerte di lavoro sono aumentate. Tuttavia, il 75% dei posti disponibili riguarda il settore del turismo e della ristorazione. I dati pubblicati da Workup mostrano che le aziende cercano principalmente personale per lavori legati all’animazione, all’accoglienza e alle attività ricreative. La domanda si mantiene alta in queste aree, nonostante le difficoltà del mercato.

Opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai centri per l'impiego di Arpal Puglia nelle province di Foggia, Bat e Bari Turismo e animazione trainano la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia. È questo quanto emerge dai dati pubblicati su Workup, report bisettimanale su opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai centri per l'impiego di Arpal Puglia. Vero è che si evidenzia una decisa accelerazione in positivo del mercato del lavoro, con un fabbisogno occupazionale complessivo di 4.334 nuove risorse, ma la spinta occupazionale riguarda il terziario avanzato legato al turismo e all’animazione che, da solo, copre oltre il 75% della domanda totale, con 3319 unità richieste.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Questa settimana, il settore turismo e ristorazione a Brindisi presenta numerose opportunità di lavoro.

Il dibattito sulla leva militare torna a riaccendersi in Italia, con il ministro Crosetto che propone un incremento di 10mila uomini.

