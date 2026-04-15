Dopo l’ultima ora di scuola si è verificata una rissa che ha coinvolto alcuni studenti. Quattro persone sono state denunciate, di cui tre minorenni. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno gestito la situazione. Le indagini sono proseguite in modo rapido, portando a identificare i responsabili dell’episodio. La vicenda ha suscitato attenzione tra studenti e genitori.

VOGHERA (Pavia) Ci sono stati momenti di forte tensione, la risposta delle forze dell’ordine era arrivata nell’immediato e non si sono fatti poi attendere a lungo neppure gli sviluppi delle indagini. Quattro ragazzi, tra cui tre minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di rissa. Venerdì scorso, all’uscita da scuola, nelle vicinanze dell’Ipsia Calvi, un’accesa discussione tra studenti era infatti degenerata in violenza. In via Matteotti, all’angolo con via Ricotti, nella zona della stazione ferroviaria, numerosi passanti avevano lanciato l’allarme con diverse richieste d’intervento al 112. I carabinieri erano arrivati in forze con sei pattuglie della Compagnia di Voghera, con in supporto anche due equipaggi della polizia locale per la gestione dell’emergenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa dopo l’ultima ora di scuola: quattro denunciati, tre sono minori

They Kidnapped His Daughter... So Dad DESTROYS Their Entire Nightclub!

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