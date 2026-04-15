Rissa con sassaiola a Pasqua | un arresto quattro denunce e bar chiuso a Montalto di Castro

Durante la serata di Pasqua, nei pressi di un locale pubblico a Montalto di Castro, si è verificata una rissa con lanci di sassi e sedie. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, arrestando una persona e denunciando altre quattro. Il bar coinvolto nell’evento è stato chiuso temporaneamente. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni dell’incidente o alle identità dei soggetti coinvolti.