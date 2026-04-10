Pasqua violenta a Montalto di Castro | rissa fuori da un bar un arresto

Nella serata di domenica 5 aprile, a Montalto di Castro, si è verificata una rissa davanti a un bar del centro. La lite è degenerata in violenza e ha portato all’arresto di una persona coinvolta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica dell’incidente è stato comunicato.

Pasqua violenta a Montalto di Castro. Nella serata di domenica 5 aprile è scoppiata una rissa nei pressi di un noto bar del paese. A intervenire è stata una pattuglia della Guardia di finanza, in servizio di perlustrazione, che ha sedato gli animi delle persone coinvolte: un folto gruppo di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Violenta rissa fuori da un bar: uomo portato in ospedale con l'ambulanzaLa lite tra due uomini di 29 e 54 anni è degenerata in violenza fisica nella notte tra venerdì e sabato; carabinieri e Croce Bianca sono intervenuti... VIDEO | Violenta rissa in un bar di Terni, l’intervento dei carabinieriUna violenta rissa è scoppiata nella prima serata di oggi, 27 marzo, in un bar di Terni. Argomenti più discussi: Pasqua e Pasquetta da record sul litorale viterbese: Tarquinia e Montalto di Castro prese d'assalto; Montalto di Castro – L’opposizione replica alla maggioranza: Proposte ignorate e servizi fermi; Montalto di Castro – Cade dal tetto di casa: atterra l’eliambulanza. Montalto di Castro, la Fiera Maremma d’aMare tra i finalisti del Premio Senofonte 2026 - facebook.com facebook