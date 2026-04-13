A Mestre, in via Palazzo, si è verificata una rissa tra circa dieci persone, alcune armate di bastoni, davanti a un bar locale. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e ha portato all’avvio di indagini per identificare i responsabili dell’episodio. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

MESTRE - «Ci sono una decina di persone schierate davanti al bar Dalla Moretta, dall’altra parte della strada, con dei bastoni in mano. Mi sa che sta per scoppiare il finimondo». Neppure il tempo di girare attorno al bancone e uscire per andare a vedere che già via Palazzo era diventata, di nuovo, un campo di battaglia: sono volati bicchieri, bottiglie, sgabelli, persino una bicicletta. Qualche plateatico ci ha rimesso sedie e tavolini, qualche cliente è corso a rifugiarsi dentro, tenendo la testa bassa. Un lampo di violenza durato pochi istanti: quando sul posto sono arrivate le Volanti della questura, la Jeep dell’esercito e l’auto della Locale i guerrieri della notte mestrina si erano tutti volatilizzati, come già era successo in passato.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rissa con bastoni tra dieci persone in via Palazzo: «C'è un bar che andrebbe chiuso». Caccia ai responsabili

Gratta e vince due milioni nel bar tabaccheria con dieci euro: ed è caccia al fortunatoTerni, 12 marzo 2026 – Gratta e vince due milioni di euro, una delle maggiori vincite registrate in città.

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