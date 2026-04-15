Rischi da immersione pubblicato uno studio internazionale coordinato dall' università d' Annunzio

Uno studio internazionale coordinato dall’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara ha analizzato i rischi associati all’immersione, concentrandosi su possibili complicanze come l’edema polmonare e la sincope. La ricerca, condotta in collaborazione con l’Università di Padova e altri partner, mira a individuare nuovi metodi per prevenire tali eventi. I risultati forniscono dati aggiornati sui pericoli legati all’immersione e sulle strategie di sicurezza.

Nuove frontiere si aprono per prevenire l'edema polmonare e il rischio di una sincope in immersione. Un nuovo studio scientifico, frutto di una collaborazione internazionale tra l’Università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, l’Università di Padova e altri partner, è stato.🔗 Leggi su Chietitoday.it The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve Notizie correlate L’Università Lum in uno studio internazionale su implantologia dentale(Adnkronos) – L’Università Lum Giuseppe Degennaro è tra i protagonisti di un importante studio internazionale pubblicato sull’International Journal... Prevenire il cancro con l’aspirina: l'università “d’Annunzio” protagonista di una ricerca internazionaleL’obiettivo è comprendere come l'aspirina possa essere utilizzata nel modo più efficace per prevenire il cancro.