Risarcimenti frana del 1998 Comune di Sarno condannato a pagare 5 milioni di euro

Il giudice ha condannato il Comune di Sarno a pagare 5 milioni di euro come risarcimento per i danni causati dalla frana del 1998. La decisione riguarda un procedimento legale in cui si è stabilito l’obbligo di pagamento da parte dell’ente pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione politica, con il partito di centrodestra che insiste sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sulla questione.

Tempo di lettura: 3 minuti Forza Italia non vuole abbassare l’attenzione sulla vicenda del mancato ricorso contro una sentenza di risarcimento legata alla frana del 1998. A intervenire è Giuseppe Agovino, dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale, che esprime forti perplessità sull’operato politico-amministrativo dell’attuale maggioranza. « Resto letteralmente sconcertato – afferma Agovino – nell’apprendere che una sentenza da circa 5 milioni di euro, relativa ai risarcimenti per le vittime della frana, non sarebbe stata impugnata dall’ufficio Legale, diventando così definitiva. Parliamo di un importo enorme per un ente come il Comune di Sarno, che già oggi è esposto a potenziali obblighi risarcitori per decine di milioni di euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Risarcimenti frana del 1998, Comune di Sarno condannato a pagare 5 milioni di euro Mobbing al dirigente, Comune condannato a pagare 80mila euro tra risarcimento e spese di giudizioLa vicenda trae origine da una pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Appello partenopea, che aveva riconosciuto a favore dell’architetto... Caso truffa e peculato in Comune. Condannato a pagare 300mila euroIl reato di peculato rientra tra i delitti contro la pubblica amministrazione idonei a fondare l’azione per danno all’immagine.