Beni confiscati alla mafia per famiglie delle baraccopoli nuove assegnazioni e lavori in corso

A Messina, proseguono i lavori di riqualificazione delle baraccopoli. Per la prima volta, alcuni immobili confiscati alla mafia vengono dati in uso a famiglie delle zone più povere della città. Le case sono in fase di ristrutturazione e l’obiettivo è offrire una speranza concreta a chi vive in condizioni difficili.

Prosegue a Messina il percorso di rigenerazione urbana e risanamento delle baraccopoli, con una novità di alto valore sociale: per la prima volta, immobili confiscati alla mafia vengono destinati a famiglie provenienti dalle zone più degradate della città. Intanto, nel solo mese di gennaio 2026, l’Ufficio del Sub Commissario, guidato da Santi Trovato, ha acquistato 6 appartamenti sul mercato privato, mentre altri 12 sono in fase di preparazione dei rogiti e 6 proposte di vendita sono in attesa di accettazione. Le attività di acquisto, manutenzione e costruzione degli alloggi sono state illustrate alla VI Commissione Consiliare di Palazzo Zanca il 28 gennaio dal funzionario Danilo De Pasquale, mentre il 29 gennaio il tavolo tecnico coordinato dal presidente dell’IACP Beppe Picciolo ha affrontato le sinergie tra enti, con la partecipazione dei funzionari Maria Grazia Gemelli e Danilo De Pasquale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

