Riqualificazione piazza Manin cambia la viabilità | ecco la nuova circolazione

Da lunedì 20 aprile entreranno in vigore nuove modifiche alla circolazione nel quartiere, interessando via Vecchia di Barbaricina e via Andrea Pisano. Questi cambiamenti fanno parte di un intervento più ampio di riqualificazione di piazza Manin, che comprende anche la ricollocazione delle aree di sosta taxi. La riorganizzazione della viabilità mira a migliorare la fluidità del traffico e la gestione degli spazi pubblici nell’area.

Modifiche alla circolazione a partire da lunedì 20 aprile in via Vecchia di Barbaricina e in via Andrea Pisano, nell'ambito della riorganizzazione della viabilità collegata alla riqualificazione di piazza Manin e alla ricollocazione delle aree di sosta taxi.I provvedimenti In via Vecchia di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Cantiere in piazza della Repubblica, ecco le modifiche alla viabilità: come cambia la circolazione stradaleANCONA - I lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica rendono necessaria una riorganizzazione temporanea della viabilità nell’area... Piazza Travaglio, l'area chiude per i lavori di riqualificazione: come cambia la viabilitàIn piazza Travaglio, si apprestano a entrare nel vivo gli interventi di riqualificazione destinati trasformare il volto di questa porzione del centro... Una raccolta di contenuti Si parla di: Riqualificazione piazza Manin: riorganizzazione della circolazione, nuove aree taxi e spostamento della fermata bus. Piazza Manin cambia volto. Addio alle bancarelle dal 12 gennaio 2026Il giorno da segnare con il circoletto rosso sul calendario è il 12 gennaio, quando piazza Manin cambierà radicalmente e definitivamente volto. Via le bancarelle e nuovo look per il principale varco d ... lanazione.it Il caso piazza Manin: Occasione storica. Non possiamo perderlaSeguiamo con molto interesse e preoccupazione la vicenda dei bancarellai di piazza Manin. Non contestiamo il provvedimento cautelare con cui il Tar ha sospeso l’ordinanza di sgombero di piazza Manin, ... lanazione.it