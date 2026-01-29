Nuove demolizioni al rione Taormina ordinanza di sgombero per tre famiglie
Da febbraio sono in corso nuove demolizioni nel rione Taormina. Tre famiglie hanno ricevuto l’ordinanza di sgombero e devono lasciare le loro case. La Regione e la Struttura Commissariale continuano con le operazioni di risanamento. I lavori proseguono senza sosta, anche se le famiglie coinvolte sono preoccupate per il futuro.
A febbraio nuove demolizioni nel rione Taormina. Procedono regolarmente le attività di risanamento portate avanti dalla Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Dopo la conclusione dello sbaraccamento del terzo lotto in via Ennio Quinto le ruspe torneranno in.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Taormina Rione
Le 5 famiglie in emergenza abitativa al rione Taormina, la Regione assicura: "Avranno nuovi alloggi in deroga"
Baraccopoli Messina, alloggi in deroga per cinque famiglie del rione Taormina
Ultime notizie su Taormina Rione
Argomenti discussi: VIDEO | Messina libera ex Lavatoio e via San Jachiddu: al via bonifica e demolizioni per risanamento urbano; Una pagina importante per Marghera: via del Lavoratore rinasce con nuovi alloggi | VIDEO; Melito. Balconi abusivi e rischio statico nella 219: il Comune si affida all’Università Parthenope.
Rione Taormina, in programma nuove demolizioniA febbraio sono in programma nuove demolizioni nel rione Taormina. Procedono regolarmente le attività di risanamento portate avanti dalla Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione R ... messinaoggi.it
Risanamento Messina, alloggi pronti per 3 famiglie di via Ennio QuintoA febbraio nuove demolizioni nel rione Taormina a Messina. Procedono regolarmente le attività di risanamento portate avanti dalla Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Sc ... strettoweb.com
Un documentario di Sky Arte racconta come la Genova dell’Ottocento, tra demolizioni, industria e nuove élite, abbia trasformato il bisogno di memoria in un sistema museale unico: dai Musei di Strada Nuova a Castello D’Albertis, dal Chiossone al Museo di St - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.