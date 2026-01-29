Nuove demolizioni al rione Taormina ordinanza di sgombero per tre famiglie

Da febbraio sono in corso nuove demolizioni nel rione Taormina. Tre famiglie hanno ricevuto l’ordinanza di sgombero e devono lasciare le loro case. La Regione e la Struttura Commissariale continuano con le operazioni di risanamento. I lavori proseguono senza sosta, anche se le famiglie coinvolte sono preoccupate per il futuro.

A febbraio nuove demolizioni nel rione Taormina. Procedono regolarmente le attività di risanamento portate avanti dalla Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Dopo la conclusione dello sbaraccamento del terzo lotto in via Ennio Quinto le ruspe torneranno in.

