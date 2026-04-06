Incendio nella notte fiamme divampano al rione Taormina

Nella notte si è sviluppato un incendio nel rione Taormina, interessando alcune case disabitate. Le fiamme sono divampate senza che ci siano state segnalazioni di persone coinvolte, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti o altre conseguenze immediate.

Sul posto con diversi mezzi i Vigili del Fuoco, intervenuti poco prima dell'una. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica Incendio nella notte al rione Taormina. Il rogo, per cause in corso di accertamento, ha investito alcune case disabitate. Sul posto poco prima dell'una di notte si è recata una squadra dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore grazie all'ausilio di un'autoscala e varie autobotti. L'incendio è stato domato nell'arco di alcune ore e i vigili hanno evitato che le fiamme si propagassero agli edifici circostanti. Un lavoro determinante dei pompieri, che hanno lavorato senza sosta completando il lavoro prima dell'alba. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Divampano le fiamme nella notte nel nord Salento: distrutta l'auto di un operaioIl rogo è divampato intorno alle 2, coinvolgendo un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in strada. Incendio nella notte a Napoli: fiamme al Teatro Sannazaro, quattro intossicatiUn violento incendio è divampato nella notte tra il 16 e il 17 febbraio nel cuore di Napoli. Temi più discussi: Paura nella notte: auto distrutta dalle fiamme; Fiamme nella notte, brucia il tetto di una casa: famiglia in fuga mentre il vento alimenta il rogo; Incendio a Centocelle, tre auto distrutte dalle fiamme; Incendio in via Frua a Milano, morta un'anziana: le fiamme nella notte dalla camera da letto del suo appartamento. Fiamme nella notte a Triuggio: bruciano veicoli e cataste di legno vicino a un capannoneTriuggio – Un incendio è divampato nella tarda serata di sabato 4 aprile in via Alighieri, coinvolgendo alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze di un capannone industriale. Le fiamme, sviluppatesi ... mbnews.it Incendiano i rifiuti abbandonati a Borgo Mestre, i residenti: «Fiamme e scoppi nella notte». Il Comune : sappiamo chi è stato, pagheràTREVISO - Erano da poco passate le 22 di venerdì quando a Borgo Mestre in zona Ghirada, in un'area al confine con la tangenziale, un ammasso di rifiuti abbandonati abusivamente ... ilgazzettino.it Incendio nella notte a Brentonico: casa distrutta, due famiglie in salvo. facebook Incendio ad Alto Reno Terme, pompieri al lavoro per tutta la notte. In azione elicottero e Canadair x.com