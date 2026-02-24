Rinnovo McKennie Juventus è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano Tutti i dettagli del prolungamento

Il rinnovo di McKennie con la Juventus si è concretizzato a causa della volontà condivisa tra giocatore e club di proseguire insieme. La firma ufficiale è prevista entro pochi giorni, mentre il contratto garantirà al centrocampista un aumento di stipendio considerevole. La trattativa, durata diverse settimane, ha coinvolto anche dettagli sulla durata e le clausole del nuovo accordo. La firma di McKennie rappresenta un passo importante per il futuro della squadra.

McKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagneràJuventus ha confermato l'accordo con McKennie per il rinnovo fino al 2030, dopo aver concluso le trattative con la Roma. Montero Juve: rinnovo per il difensore della Primavera. Arrivata la firma fino al 2028, tutti i dettagli del prolungamentoLa Juventus ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Montero, difensore della squadra Primavera. McKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà. Blindato il tuttofare texanoMcKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà. Blindato il tuttofare texano In un presente segnato dalle difficoltà sul campo, la Juventus lancia un segn ... Rinnovo McKennie, la data della firmaDopo il rinnovo di Kenan Yildiz la Juventus è pronta a blindare un altro pilastro della rosa di Luciano Spalletti. Non solo il turco, anche McKennie è pronto a prolungare con il club bianconero per ... Weston McKennie adesso è a un passo dal rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030. Gli ultimissimi contatti tra le parti sono stati molto positivi, la volontà del ragazzo di restare in bianconero ha fatto la differenza.