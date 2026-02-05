Rinnovo Yildiz l’ufficialità entro quella data! Nuova scadenza ingaggio più che triplicato e bonus alla firma | i dettagli

La Juve si prepara a ufficializzare il rinnovo di Yildiz entro questa settimana. L’accordo è ormai vicino: il giocatore avrà uno stipendio più alto, quasi quattro volte quello attuale, e un bonus alla firma. Manca ancora qualche dettaglio sugli incentivi, ma tutto lascia pensare che l’intesa tra le parti sia ormai definita.

Rinnovo Yildiz, la fumata bianca è a un passo: stipendio quadruplicato e nuova scadenza, manca solo l’intesa sui bonus. Il futuro della  Juventus  ha il volto e il talento cristallino del suo numero 10, e la società è pronta a blindarlo con un contratto che ne certifica lo status di stella assoluta del progetto. Secondo quanto riportato con dovizia di particolari nell’edizione odierna del  Corriere dello Sport, la complessa trattativa per il  rinnovo Yildiz  procede spedita sui binari giusti e non dovrebbero esserci sorprese dell’ultimo minuto a rovinare i piani. La direzione è ormai tracciata in maniera inequivocabile verso la tanto attesa fumata bianca, che sancirà il legame a lunghissimo termine tra il club bianconero e il gioiello turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

