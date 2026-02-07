Rinnovo Chivu i motivi che portano al prolungamento del tecnico nerazzurro | i dettagli

Da internews24.com 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Chivu. Il tecnico nerazzurro sta per firmare il prolungamento, confermando la volontà di continuare a lavorare con la squadra. La società ha valutato che l’allenatore può portare avanti il progetto e ha deciso di puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Inter News 24 Rinnovo Chivu, l’allenatore nerazzurro è pronto a firmare il prolungamento di contratto: ecco i motivi per continuare insieme. L’Inter e Cristian Chivu sono pronti a legarsi ancora più strettamente. La dirigenza nerazzurra, soddisfatta dei risultati ottenuti, sta lavorando al rinnovo contrattuale per estendere l’accordo fino al 2028. Oltre al prolungamento temporale, è previsto un adeguamento dell’ingaggio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è ancora «prematuro stabilire l’aumento», poiché l’entità del ritocco dipenderà dai traguardi raggiunti al termine della stagione attuale. 🔗 Leggi su Internews24.com

rinnovo chivu i motivi che portano al prolungamento del tecnico nerazzurro i dettagli

© Internews24.com - Rinnovo Chivu, i motivi che portano al prolungamento del tecnico nerazzurro: i dettagli

Approfondimenti su Chivu Inter

Rinnovo Spalletti, a che punto è la trattativa? Svelata la posizione del tecnico della Juve sul prolungamento

La trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus è attualmente in fase di valutazione.

Rinnovo Spalletti, a che punto è la trattativa? Svelata la posizione del tecnico della Juve sul prolungamento – VIDEO

La trattativa per il rinnovo di Spalletti con la Juventus è attualmente in fase di valutazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Chivu Inter

Argomenti discussi: Sorpresa Chivu, rinnovo di contratto con l'Inter: i cinque motivi della scelta; Olimpiadi 2026, il Presidente dell'Inter Marotta: Orgoglio per Milano. Chivu? Rappresenta la cultura del lavoro; Rinnovo Chivu, i motivi che portano al prolungamento del tecnico nerazzurro: i dettagli.

rinnovo chivu i motiviSorpresa Chivu, rinnovo di contratto con l'Inter: i cinque motivi della sceltaSarà uno sbocco naturale, ma soprattutto meritato. A fine stagione, il contratto di Chivu, in scadenza nel 2027, verrà prolungato di un’altra stagione. E il suo ingaggio – attualmente di circa 2,5 mil ... corrieredellosport.it

rinnovo chivu i motiviChivu, pronto il rinnovo: i dettagli. Le riflessioni dell’Inter in 5 ragioni fondamentaliCristian Chivu e l'Inter ancora insieme, almeno fino al 2028. Il club nerazzurro è soddisfatto del lavoro dell'allenatore e sta lavorando al rinnovo per un altro anno. L'ingaggio, come sottolinea il C ... fcinter1908.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.