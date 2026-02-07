Rinnovo Chivu i motivi che portano al prolungamento del tecnico nerazzurro | i dettagli

L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Chivu. Il tecnico nerazzurro sta per firmare il prolungamento, confermando la volontà di continuare a lavorare con la squadra. La società ha valutato che l’allenatore può portare avanti il progetto e ha deciso di puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Inter News 24 Rinnovo Chivu, l'allenatore nerazzurro è pronto a firmare il prolungamento di contratto: ecco i motivi per continuare insieme. L'Inter e Cristian Chivu sono pronti a legarsi ancora più strettamente. La dirigenza nerazzurra, soddisfatta dei risultati ottenuti, sta lavorando al rinnovo contrattuale per estendere l'accordo fino al 2028. Oltre al prolungamento temporale, è previsto un adeguamento dell'ingaggio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è ancora «prematuro stabilire l'aumento», poiché l'entità del ritocco dipenderà dai traguardi raggiunti al termine della stagione attuale.

