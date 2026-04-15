Rinnovo Chivu fumata bianca imminente? Marotta vuole blindarlo e anche Romano conferma che…

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di un difensore dell’Inter, con voci che indicano un possibile rinnovo contrattuale. La società sembra voler blindare il giocatore, mentre alcuni addetti ai lavori confermano che il calciatore è considerato una pedina chiave anche per la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro e la dirigenza sono impegnati in discussioni che potrebbero portare a una fumata bianca a breve.

Inter News 24 Rinnovo Chivu, Romano conferma: il tecnico dell’Inter è già al centro del mercato 202627. Firma attesa dopo.. Il matrimonio tra l’Inter e Cristian Chivu è destinato a proseguire con rinnovato vigore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il prolungamento del contratto dell’allenatore nerazzurro è considerato una priorità assoluta per il club già dallo scorso gennaio. Sebbene le parti abbiano concordato di rinviare i dettagli formali a stagione conclusa, la strada è ormai tracciata: «club e allenatore si siano ripromessi di parlare a fine campionato, a giochi Scudetto ormai fatto». L’intesa non riguarda solo l’aspetto contrattuale, ma una totale condivisione della visione sportiva.🔗 Leggi su Internews24.com

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