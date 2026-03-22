Rinnovo Spalletti il club bianconero prepara il grande annuncio | la fumata bianca è imminente Ecco tutti i dettagli

La Juventus sta finalizzando il rinnovo del contratto con l'allenatore Spalletti durante la pausa delle nazionali. La dirigenza ha deciso di proporre un nuovo accordo con un'opzione per un'ulteriore stagione. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, con la fumata bianca che si avvicina. La trattativa è in fase di definizione e tutto sembra pronto per la firma.

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