Rinnovi la carta d’identità e ti chiedono se vuoi donare gli organi | il 40% è sorpreso non sa cosa dire
Ogni anno milioni di persone si recano negli uffici per rinnovare la carta d’identità, ma da qualche tempo in alcuni casi viene posta una domanda in più: se si desidera donare gli organi dopo la morte. Secondo un’indagine, circa il 40% degli intervistati si dice sorpreso da questa richiesta e fatica a rispondere immediatamente, senza avere un’idea precisa di cosa decidere o di come esprimere la propria volontà.
Roma, 15 aprile 2026 - Arrivi a rinnovare la carta d’identità e a bruciapelo ti chiedono se quando muori vuoi donare organi e tessuti. C’è chi risponde stupito “Prego?”, chi si imbarazza perché non sa cosa dire, e poi c’è la coda dietro che preme e che non aiuta a prendere in pochi secondi una decisione, si può dire, importante. Il dato c’è, quasi il 40% di chi rinnova la carta d'identità scopre soltanto allo sportello del Comune di poter esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, lo ha svelato una recente indagine realizzata da Noto Sondaggi per il Centro nazionale trapianti (Cnt). Ma l’effetto sorpresa, voluto o meno, non aiuta a prendere una decisione più consapevole e maturata per tempo.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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