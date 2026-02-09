Aggredisce i poliziotti che gli chiedono la carta d' identità | arrestato

La Polizia di Stato di Città di Castello ha arrestato un uomo di 42 anni che stava cercando di evitare l’identificazione. Quando gli agenti gli hanno chiesto la carta d’identità, lui ha reagito in modo violento, aggredendoli e opponendo resistenza. L’uomo è stato portato in caserma e adesso dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

