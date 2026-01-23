Se utilizzi la Carta d’identità elettronica per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, potresti aver sperimentato difficoltà legate al supporto NFC sui tuoi dispositivi. Esiste un metodo semplice e pratico per usare il PC senza dover ricorrere al telefono, risparmiando tempo e evitando inconvenienti. In questa guida scoprirai come sfruttare al meglio la tua CIE direttamente dal computer, senza complicazioni.

Quante volte hai provato ad accedere al sito dell’INPS o dell’ Agenzia delle Entrate con la tua Carta d’Identità Elettronica, solo per ritrovarti a girare il telefono in tutte le direzioni possibili, sperando che il sensore NFC decidesse finalmente di funzionare? O magari il tuo smartphone semplicemente non supporta questa tecnologia, lasciandoti tagliato fuori dai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La buona notizia è che lo smartphone non è l’unica strada. Anzi, esiste un metodo molto più affidabile, stabile e veloce per utilizzare la CIE: i lettori di carte contactless da collegare direttamente al computer. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Carta d’identità elettronica, basta telefono: ecco il trucco da PC che devi conoscere se vuoi risparmiare

