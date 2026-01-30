Napoli Arenaccia 21enne arrestato con droga | maxi sequestro della Polizia

La polizia di Napoli ha arrestato un giovane di 21 anni durante un controllo notturno. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno trovato addosso a lui cocaina e hashish, sequestrando tutta la droga. L’uomo è stato portato in commissariato e ora si trova in cella in attesa di giudizio.

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sorprendono un giovane con cocaina e hashish durante i controlli notturni antidrog a. Napoli Arenaccia – Proseguono senza sosta i servizi straordinari avviati dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione e il traffico di droga nei quartieri cittadini. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne originario di Messina, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Controlli in strada: trovati involucri di cocaina e denaro contante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Arenaccia, 21enne arrestato con droga: maxi sequestro della Polizia Approfondimenti su Napoli Arenaccia Maxi-sequestro di esplosivi: 21enne arrestato dai Carabinieri Blitz della polizia a San Giovanni Galermo, pusher arrestati: maxi sequestro di armi e droga Nella zona di San Giovanni Galermo, la polizia ha effettuato un intervento mirato contro lo spaccio di droga. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Arenaccia Argomenti discussi: NAPOLI. ARENACCIA: ARRESTATO 21ENNE CON UN INGENTE QUANTITATIVO DI DROGA; Napoli, Arenaccia: sorpreso con la droga e arrestato; Napoli, Arenaccia: sorpreso con la droga e arrestato; Quartieri Spagnoli: sorpresa con orologi preziosi e circa 80.000 euro in contanti. La Polizia di Stato denuncia una 21enne. Napoli, Arenaccia: sorpreso con la droga e arrestatoNei guai un 21enne di Messina ... msn.com Arenaccia, sorpreso con la droga. Arrestato un 27enne dalla Polizia di StatoIn particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Ferrante ... napolivillage.com Join the MAX Il nuovo NMAX125 ti aspetta con finanziamento EasyGO - ti aspettiamo in concessionaria! Contattaci su 3291216763 per maggiori informazioni NAPOLI: Via Arenaccia 31/33 - 081 200213 NOLA: Via San Massimo, 98 - - facebook.com facebook #napoli, #incendio a Capodanno in #via arenaccia: vigili del fuoco sul posto x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.