Nel primo trimestre del 2026, la Polizia locale di Rimini ha effettuato più di cinquanta interventi nel Mercato Coperto e nelle aree circostanti. Il Nucleo sicurezza urbana ha aumentato le operazioni di controllo, concentrandosi sia sulla sicurezza che sull’assistenza sociale. Le operazioni hanno coinvolto controlli e verifiche in diverse zone dell’area mercatale, con l’obiettivo di garantire ordine e supporto alle persone presenti.

Il Nucleo sicurezza urbana della Polizia locale di Rimini ha intensificato la sorveglianza nell’area del Mercato Coperto e nelle zone limitrofe, portando a termine oltre cinquanta operazioni nel primo trimestre del 2026. Durante questi tre mesi di attività costante, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di più di duecento persone, muovendosi con frequenza settimanale sia in divisa che in abiti civili per monitorare il decoro delle vie circostanti. Dall’ordine pubblico al supporto sociale: il volto multidimensionale dei controlli. Le attività condotte non si sono limitate alla mera repressione, rivelando una gestione complessa del territorio che oscilla tra il rigore normativo e l’assistenza umana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini: 50 blitz al Mercato Coperto tra sicurezza e aiuto sociale

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