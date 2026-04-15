Rimaggio amplia il proprio organico

La Fattoria di Rimaggio ha annunciato l'espansione del proprio staff, introducendo nuove figure professionali. Contestualmente, ha avviato una Academy dedicata alla formazione nel settore agroalimentare e zootecnico. L'iniziativa mira a sviluppare competenze specifiche e a rafforzare il proprio team con personale qualificato. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di selezione o sui corsi offerti dall'Academy.

La Fattoria di e lancia una nuova Academy dedicata alla formazione di figure professionali nel settore agroalimentare e zootecnico. Il progetto, realizzato in collaborazione con Randstad Italia, è gratuito e punta a creare competenze spendibili all’interno della filiera produttiva. L’Academy prenderà il via tra aprile e maggio e sarà rivolta a sei partecipanti, disoccupati o inoccupati, senza limiti di età. Il percorso prevede ottanta ore di formazione tra teoria e pratica direttamente negli spazi aziendali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva nelle attività quotidiane della fattoria....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rimaggio amplia il proprio organico L’Inps amplia il proprio personale con nuovi assunzioni mirate a potenziare i servizi ai cittadiniL’Istituto nazionale della previdenza sociale ha avviato un ampio piano di rafforzamento del proprio personale, con l’obiettivo di assumere circa 6. Leggi anche: Si potenzia il controllo di vicinato. Rimaggio e San Giusto: nuovi gruppi