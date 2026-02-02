L’Inps amplia il proprio personale con nuovi assunzioni mirate a potenziare i servizi ai cittadini

L’Inps ha annunciato di aver avviato un piano di assunzioni per rafforzare il proprio organico. L’obiettivo è assumere circa 6.000 nuovi dipendenti, con l’intento di migliorare i servizi ai cittadini. La procedura è già in corso e coinvolge diverse aree dell’ente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha avviato un ampio piano di rafforzamento del proprio personale, con l'obiettivo di assumere circa 6.800 nuove unità entro il 2028, con particolare concentrazione nel 2026. Il programma, approvato a fine gennaio, rappresenta una risposta strategica a un'evoluzione del sistema previdenziale caratterizzata da crescente domanda di servizi, pensioni in aumento e un'accelerazione della digitalizzazione. Le assunzioni riguarderanno sia funzionari che assistenti, con accessi aperti anche a chi possiede un diploma, segnando un cambio di rotta rispetto a modelli precedenti che privilegiavano esclusivamente laureati.

