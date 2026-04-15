Rifiuti pubblicato avviso per impianto chiusura ciclo

Questa mattina, 15 aprile 2026, sul sito di Arlir è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto a enti e imprese interessate. L’obiettivo è raccogliere proposte di partenariato pubblico-privato per affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto dedicato alla chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria. La procedura riguarda specificamente l’affidamento di queste attività, secondo quanto stabilito dall’avviso.

È stato pubblicato questa mattina, 15 aprile 2026, sul sito di Arlir l'avviso pubblico per presentare le proposte di partenariato pubblico-privato in relazione all'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria, come previsto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Assistenza anziani e disabili, pubblicato l'avvisoIl Comune di Cesa ha pubblicato l’avviso per l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e ai disabili, con l’aiuto del... Comunità energetiche. Pubblicato l’avviso pubblicp per dare slancio al progettoI Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse che mira a coinvolgere cittadini, cittadine, imprese,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sostegno allo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata e dei centri di raccolta: pubblicato l’avviso in pre-informazione; Termovalorizzatore: si entra nella fase operativa, entro il 15 aprile l’avviso pubblico per presentare le proposte; Notizie - Avviso Pubblico - Costituzione di un elenco di Operatori Economici per affidamenti di importi inferiori alle soglie comunitarie; Raccolta differenziata, Montuoro: 'Avviso di 35 milioni per i Comuni che puntano all’innovazione e alla sostenibilità'. Termovalorizzatore, pubblicato l’avviso per presentare le proposte: la gara in autunnoLiguria. È stato pubblicato questa mattina sul sito di Arlir l’avviso pubblico per presentare le proposte di partenariato pubblico-privato in relazione all’affidamento della progettazione, realizzazio ... ivg.it Termovalorizzatore, la Giunta regionale approva la delibera, pubblicato l'avviso dell'Agenzia regionale dei rifiutiPubblicato il bando di Arlir. I siti della Val Bormida indicati da 5 operatori su 6. Il costo dell'investimento previsto è tra i 300 e i 380 milioni ... lavocedigenova.it Giornata Plastic Free a Murialdo: raccolta oltre una tonnellata di rifiuti - facebook.com facebook