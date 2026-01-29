Assistenza anziani e disabili pubblicato l' avviso

Il Comune di Cesa ha diffuso un avviso per offrire assistenza a anziani e disabili direttamente a casa loro. Il servizio sarà gestito con il supporto di persone impegnate in tirocini formativi. L’obiettivo è aiutare chi ha bisogno di supporto quotidiano, rendendo più semplice la vita di chi si trova in difficoltà.

Il Comune di Cesa ha pubblicato l’avviso per l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e ai disabili, con l’aiuto del personale impegnato nei tirocini formativi. Un progetto di grande valore sociale finalizzato a garantire sostegno concreto per le fasce deboli Le attività previste comprendono: un servizio di assistenza domiciliare per piccole incombenze quotidiane (spesa, pagamento di bollette, ritiro di referti e prescrizioni mediche, ecc.); il ritiro e la consegna di ausili e farmaci; un servizio di compagnia per gli anziani soli o in condizioni di bisogno, individuati sulla base di una valutazione dell’assistente sociale comunale.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Comune ha pubblicato il bando per i contributi del "Dopo di Noi" 2021, destinati a sostenere le persone con disabilità prive di supporto familiare.

L'assistenza per anziani in Italia sta vivendo una crescente attenzione verso sistemi di sicurezza efficaci.

