Comunità energetiche Pubblicato l’avviso pubblicp per dare slancio al progetto

I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno lanciato un avviso pubblico per coinvolgere cittadini e imprese nel progetto della Comunità Energetica Rinnovabile “Energia in Comune”. L’obiettivo è raccogliere interesse e adesioni per far partire più rapidamente l’iniziativa, nata con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio. Ora si attendono le prime manifestazioni di interesse, mentre le amministrazioni cercano di dare uno slancio concreto alla realizzazione della CER.

I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse che mira a coinvolgere cittadini, cittadine, imprese, istituzioni, organizzazioni no profit e tutti gli interessati, nella partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “ Energia in Comune ”, da poco costituita dalle tre amministrazioni comunali con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio. Per illustrare il funzionamento, gli obiettivi e i vantaggi di partecipazione alla CER, sono stati programmati tre incontri pubblici che si terranno martedì 10 febbraio a Calci (ore 21, sala consiliare), mercoledì 11 febbraio a Cascina (ore 21, sala consiliare) e venerdì 13 febbraio a Calcinaia (ore 18, Sala Orsini). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunità energetiche. Pubblicato l’avviso pubblicp per dare slancio al progetto Approfondimenti su Comunità Energetiche Start up giovanili, pubblicato l’Avviso del progetto “NEETwork ME" L’amministrazione comunale ha pubblicato sull’Albo pretorio online l’Avviso pubblico per il progetto “NEETwork ME”. Assistenza anziani e disabili, pubblicato l'avviso Il Comune di Cesa ha diffuso un avviso per offrire assistenza a anziani e disabili direttamente a casa loro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Comunità Energetiche Argomenti discussi: Comunità energetiche. Pubblicato l’avviso pubblicp per dare slancio al progetto; Comunità Energetica Rinnovabile: via alle adesioni; Comunità energetiche rinnovabili, la Regione non ci crede più: Hanno dirottato i finanziamenti; Fvg verso la comunità energetica rinnovabile di area vasta. Comunità energetiche. Pubblicato l’avviso pubblicp per dare slancio al progettoI Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse che mira a coinvolgere cittadini, cittadine, imprese, istituzioni, organizzazioni no profit e tutti gli i ... lanazione.it Comunità Energetiche cede 13,7 MWp in Puglia: tre impianti nel leccese passano a un fondoComunità Energetiche S.p.A. cede a un fondo infrastrutturale i diritti di sviluppo di 3 impianti fotovoltaici da 13,7 MWp in Puglia. pugliapress.org Per agrivoltaico, #biometano e comunità energetiche rinnovabili sono in arrivo le sovvenzioni gestite direttamente dal Gse tramite lo strumento delle “facility” per complessivi ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/Y92Qcp #fondipnrr x.com Al via ad Arzachena lo studio di fattibilità per le comunità energetiche rinnovabili - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.