Rifiuti amianto e roditori a Cava | la denuncia del degrado arriva in Procura

Il nucleo Prevenzione Reati Ambientali dell'Aisa di Salerno ha effettuato sopralluoghi nel territorio di Cava, riscontrando una situazione di degrado ambientale e sanitario. Tra le criticità segnalate ci sono amianto abbandonato e deteriorato in località Petrellosa, oltre alla presenza di rifiuti e roditori nelle aree interessate. La denuncia di questa situazione è stata consegnata alla Procura per le verifiche e eventuali interventi.

Il nucleo Prevenzione Reati Ambientali dell'Aisa di Salerno, a seguito di mirati sopralluoghi sul territorio di Cava, denuncia una grave e diffusa situazione di degrado ambientale e sanitario caratterizzata dalla presenza di amianto abbandonato e deteriorato in località Petrellosa, con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Studenti travolti da polveri a scuola: scatta denuncia in Procura per amiantoLavori con martello pneumatico in un liceo di Novara disperdono polveri su studenti e aule durante l'orario scolastico. Degrado e rifiuti abbandonati in via Manganario: la denuncia di un lettoreAncora degrado e rifiuti abbandonati in via Manganario, nel quartiere Fratte a Salerno. Contenuti e approfondimenti Allarme a Platamona, una discarica di amianto in mezzo alla PinetaSorso Un cumulo di amianto in mezzo alla pineta di Platamona, ma il caso non è isolato. Crescono infatti come funghi le piccole discariche nell'agro e nel territorio di Sorso. Sempre i soliti incivili ... lanuovasardegna.it Sos rifiuti e decoro sul territorio. La segnalazione ai carabinieri: Amianto dimenticato da un annoIl nodo ambiente-rifiuti resta un fronte complesso. A Fucecchio anche in questi ultimi mesi si sono susseguite varie segnalazioni di abbandoni e discariche piccole o più grandi a cielo aperto. Forza ... lanazione.it