Maltempo si allaga la metro al Parco Arbostella | la denuncia

A causa delle recenti condizioni meteorologiche, la stazione della metro al Parco Arbostella a Salerno si è allagata. La segnalazione è stata inviata alla nostra redazione, segnalando problemi di accessibilità e sicurezza nell’area. Continueremo a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti sulle eventuali misure adottate per gestire l’emergenza.

Maltempo a Salerno, si allaga la stazione metro al Parco Arbostella. La segnalazione arriva alla nostra redazione. “Poche gocce d'acqua e l'ingresso della stazione metro completamente allagato come sempre. Una vergogna”.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su parco arbostella Marciapiede in pessime condizioni al Parco Arbostella, la denuncia Tombino aperto al Parco Arbostella, un pericolo per i bambini: la denuncia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su parco arbostella Argomenti discussi: Allerta meteo in Sicilia, escavatore costruisce argini intorno ai lidi; Maltempo nel Tarantino, strade allagate e alberi caduti per il vento; S.M. Di Licodia, IC Don Bosco rimane chiuso per verifiche post-maltempo; Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, Impegno Comune: 'Nessuna soluzione per un problema noto e prevedibile'. Maltempo nel Tarantino, strade allagate e alberi caduti per il ventoNella borgata di Talsano un grosso pino è crollato, provocando anche la rottura di un cavo telefonico, con conseguente interruzione dei servizi di comunicazione per diverse utenze. A Taranto un albero ... lagazzettadelmezzogiorno.it Maltempo Sardegna, primi disagi: frane in Ogliastra, strade allagate nel nuoreseLa forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Sardegna ha iniziato a compromettere la rete dei trasporti stradali ... cagliaripad.it *Parco Arbostella, metro allagata: piove anche al coperto* Bastano poche gocce per trasformare l’ingresso in una trappola d’acqua Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #stazione #arbostella #coperto #dovrebbe #metro #parco # - facebook.com facebook

