Studenti travolti da polveri a scuola | scatta denuncia in Procura per amianto
Durante le operazioni di ristrutturazione in un liceo di Novara, l'uso di un martello pneumatico ha causato la dispersione di polveri nelle aule, coinvolgendo studenti e insegnanti durante le lezioni. La situazione ha portato alla presentazione di una denuncia presso la Procura, con l’obiettivo di verificare eventuali responsabilità legate alla presenza di materiali potenzialmente dannosi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti scolastici.
Lavori con martello pneumatico in un liceo di Novara disperdono polveri su studenti e aule durante l'orario scolastico. L'edificio si trova all'interno del Sito di Interesse Nazionale Fibronit per rischio amianto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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