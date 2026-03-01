Degrado e rifiuti abbandonati in via Manganario | la denuncia di un lettore

Un lettore segnala un problema di degrado e rifiuti abbandonati in via Manganario, nel quartiere Fratte a Salerno. I residenti chiedono interventi più frequenti da parte degli addetti alla raccolta e maggiori controlli contro chi lascia i rifiuti in strada. La situazione si ripete nonostante le richieste, con cumuli di spazzatura che rimangono lungo l’arteria.

Ancora degrado e rifiuti abbandonati in via Manganario, nel quartiere Fratte a Salerno. I residenti chiedono maggiori controlli contro gli “incivili” e una maggiore attenzione da parte dagli addetti alla raccolta affinchè rimuovano quanto prima i cumuli di spazzatura presenti lungo l'arteria. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il proprietario finisce in ospedale: cagnolino insegue l'ambulanza, poi lo cerca nel nosocomio e infine sale su un treno, ritrovato . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Rifiuti abbandonati e degrado: sale la protestaAlmeno una decina di sacchi neri sono stati scaricati nei pressi della pista ciclabile di Campocavallo di Osimo, presumibilmente l’altra notte,...

Rifiuti abbandonati: degrado e sporcizia anche sul lungomareQuello dell’abbandono dei rifiuti in strada è un fenomeno che non abbandona il territorio di Latina e non risparmia neanche il lungomare.

Altri aggiornamenti su Degrado.

Temi più discussi: La città dei bambini dimenticata. Regnano abbandono e degrado; ? Rifiuti abbandonati nei rioni: Servono fototrappole e nucleo di polizia ambientale; È lotta all’inciviltà e al degrado . Quarantuno tonnellate di rifiuti tolte dalle strade della provincia; Rifiuti, degrado e cantieri fantasma a pochi passi dalla casa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: la denuncia.

Toano, il sindaco Perugi: «Il vero degrado è l’incuria, non i sacchetti»Il sindaco di Toano, Leonardo Perugi, ha voluto richiamare l’attenzione su un fenomeno che continua a danneggiare il territorio: l’abbandono ... redacon.it

Abbiategrasso contro il degrado: tolleranza zero contro gli abbandoni dei rifiuti. Risultati confortantiProsegue con determinazione l’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale di Abbiategrasso. Grazie alla sinergia tra Amministrazio ... settenews.it

DEGRADO AL QUARTIERE FERROVIA “Noi continueremo a fare quello che facciamo da anni: raccogliere segnalazioni, documentare, trasmettere alle autorità competenti e pretendere risposte”. #lattacco #foggia #quartiereferrovia #abusivismo - facebook.com facebook