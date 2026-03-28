In diversi comuni italiani si sta avviando una sperimentazione per introdurre un nuovo sistema di pagamento per la gestione dei rifiuti. Si tratta della Tarip, una tariffa basata sulla quantità di rifiuti conferiti, che sostituirà progressivamente la Tari. Sono stati introdotti nuovi contenitori per la raccolta differenziata, con l’obiettivo di calcolare la tassa in modo più preciso in base all’effettivo utilizzo.

Diversi comuni italiani hanno iniziato la fase di sperimentazione per una nuova tassa sui rifiuti. Non più la famosa Tari, si va verso la Tarip, ovvero la tariffa puntuale dei rifiuti. La Tarip applicherà la normativa europea sulla gestione dei rifiuti, che stabilisce un principio semplice e più giusto: chi inquina paga. O meglio: paghi quanto butti. Così il sistema di tariffazione basato sulla quantità effettiva dei rifiuti prodotti arriva in Italia e punta non solo a far pagare in base a quanto si getta, ma a premiare chi differenzia bene e a ridurre la produzione di indifferenziata. Come funziona la Tarip? In alcuni comuni sono già arrivati i nuovi secchi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tassa sui rifiuti in base a quanto si butta, arrivano i nuovi secchi: cos’è la Tarip

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