Sal Da Vinci premiato dal Comune di Napoli il ricordo di Domenico Caliendo | È il figlio di tutti noi

Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo, ha ricevuto dal sindaco di Napoli una medaglia della città. Il riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia pubblica, alla presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali. In occasione dell’evento, è stato ricordato come Sal Da Vinci rappresenti un esempio di successo musicale e identità partenopea. Domenico Caliendo ha espresso un commento sul premio e sul ruolo del cantante nella comunità.

Il cantante, dopo la vittoria del Festival di Sanremo, ha ricevuto la medaglia della Città di Napoli dal sindaco Manfredi. Prima della cerimonia ha sentito telefonicamente i genitori del piccolo Domenico Caliendo, morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

