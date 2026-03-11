Sal Da Vinci premiato dal Comune di Napoli il ricordo di Domenico Caliendo | È il figlio di tutti noi

Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo, ha ricevuto dal sindaco di Napoli una medaglia della città. Il riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia pubblica, alla presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali. In occasione dell’evento, è stato ricordato come Sal Da Vinci rappresenti un esempio di successo musicale e identità partenopea. Domenico Caliendo ha espresso un commento sul premio e sul ruolo del cantante nella comunità.

Il cantante, dopo la vittoria del Festival di Sanremo, ha ricevuto la medaglia della Città di Napoli dal sindaco Manfredi. Prima della cerimonia ha sentito telefonicamente i genitori del piccolo Domenico Caliendo, morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sanremo, il sindaco di Napoli premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico figlio di tutti noi». Manfredi: «Premiamo la musica napoletana»Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli... Sanremo, il sindaco di Napoli premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico figlio di tutto noi». Manfredi: «Premiamo la musica napoletana»Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli... Contenuti utili per approfondire Sal Da Vinci premiato dal Comune di... Temi più discussi: Sal Da Vinci, tutti i film in cui ha recitato il vincitore del Festival di Sanremo 2026; Sal Da Vinci: Premio diviso con Geolier. A Sanremo sono stato bocciato tredici volte; Sanremo, Sal Da Vinci: La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier; Sal Da Vinci: Questo premio lo condivido con Geolier. All'Eurovision dico sì. Sanremo, il sindaco di Napoli premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico figlio di tutti noi». Manfredi: «Premiamo la musica napoletana»Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo ... ilmattino.it Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci con la Medaglia della Città di NapoliSal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, riceverà nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, premiato dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il più alto ... ilmattino.it Sal Da Vinci ha confermato di aver ricevuto una chiamata dalla premier Giorgia Meloni, ma ha precisato che la conversazione si è limitata a un complimento per il suo recente successo a Sanremo, senza alcuna discussione sul possibile utilizzo della canzone - facebook.com facebook A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com