Rick Owens Low Sneaks | Pelle suola spessa e vestibilità

Le scarpe Rick Owens Low Sneaks sono realizzate in pelle e sono caratterizzate da una suola spessa. La vestibilità è descritta come comoda e aderente. L'articolo include un avviso di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi effettua l'acquisto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’architettura del design: suola bianca e toe cap. L’estetica di questa sneaker low-top si gioca interamente sul contrasto cromatico e volumetrico tra i componenti della scarpa. La tomaia, realizzata integralmente in pelle nera (100% cow leather), costituisce la base scura e uniforme del modello, offrendo una superficie materica che assorbe la luce. Questo elemento scuro viene però radicalmente interrotto dalla presenza di componenti bianche che ne ridefiniscono le proporzioni visive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rick Owens Low Sneaks: Pelle, suola spessa e vestibilità Rickowens shoes #fashionshoes #sneakers #rickowens #unboxing #shoes #sneakerhead #fashion Notizie correlate Leggi anche: Rick Owens Megalace Geth Runner: Pelle, suola e stile gotico Leggi anche: Rick Owens x Moncler Geocamo: Pelle, Megapenta e Prezzo Approfondimenti e contenuti VEJA x Rick Owens – lo shoemaking ecosostenibile in una capsule collectionNon ho nessuna autorità per promuovere la sostenibilità, ma appoggio l'idea di uno stile di vita attento e di una pianificazione per il futuro con un pensiero più gentile. Questo per me è un primo ... vogue.it La moda di Rick Owens: i modelli all’ultimo trendSono tante le persone che vorrebbero acquistare un abbigliamento firmato e di un grande stilista. Ma è risaputo che è un lusso che non tutti possono permettersi! Eppure, una piccola gioia va pur ... metropolitanmagazine.it