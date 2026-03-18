Rick Owens Megalace Geth Runner | Pelle suola e stile gotico

Rick Owens ha presentato le nuove scarpe Megalace Geth Runner, caratterizzate da una tomaia in pelle e da una suola di grande spessore. Il design si ispira allo stile gotico, con linee decise e dettagli che richiamano l’estetica dark. La scarpa combina elementi di moda e funzionalità, risultando un modello distintivo nel suo segmento. La collezione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale del brand.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tomaia in pelle e suola over: tattilità e durata del Megalace. L’analisi della tomaia rivela una scelta di materiali che definisce l’anima stessa del modello. La presenza della pelle come materiale principale non è un semplice dettaglio estetico, ma il fondamento della longevità dell’oggetto. Nel contesto dello streetwear high-end, la pelle si distingue per la sua capacità di adattarsi alla morfologia del piede nel tempo, offrendo una sensazione tattile unica che i sintetici non possono replicare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rick Owens Megalace Geth Runner: Pelle, suola e stile gotico Articoli correlati Rick and Morty, rilasciati i primi dettagli sulla stagione 9: ritorna l'umorismo in stile "Cetriolo Rick"Dopo mesi di silenzio, Adult Swim rompe finalmente lo stallo e offre un primo sguardo alla nona stagione di Rick and Morty, riaccendendo l'hype e... Leggi anche: Recensione Rick Owens Panties In Misto Cachemire Tutto quello che riguarda Rick Owens Megalace Quelli di Rick Owens sono i nostri Dr. Martens preferitiLa nuova uscita parte dalla suola Quad e costruisce attorno tre modelli di stivali che sembrano più oggetti solidi che accessori. Tutti realizzati in pelle Republic, con linguette geometriche ... gqitalia.it Nel backstage con Rick Owens prima della sua iconica sfilata da 200 personeTrovo Rick Owens in piedi accanto a un mare di persone: «Vieni a camminare con me», mi dice. È giovedì mattina, poco prima dell'orario in cui il designer americano iconoclasta è impegnato nella ... gqitalia.it