Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice Geocamo: quando la pelle incontra la geometria sacra. L’incontro tra l’estetica scura di Rick Owens e il design tecnico di Moncler si cristallizza nel motivo trapuntato “Megapenta”. Questo dettaglio non è solo decorativo, ma definisce la struttura termica del capo. La giacca presenta una silhouette bomber classica con spalle scese, che conferisce un aspetto rilassato ma strutturato. Il tessuto imbottito nero è caratterizzato da cuciture a rombo visibili, che creano un contrasto tattile tra la morbidezza della pelle e la rigidità geometrica del disegno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rick Owens x Moncler Geocamo: Pelle, Megapenta e Prezzo

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