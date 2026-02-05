Imprenditore nel mirino della Finanza Confiscati beni con cinque milioni Sospetti legami con il clan Casalesi

La Guardia di Finanza di Perugia ha sequestrato beni per cinque milioni di euro a un imprenditore siciliano di 62 anni. Le indagini hanno accertato che avrebbe fatto da intermediario tra il clan dei Casalesi e altre realtà commerciali, favorendo il reinvestimento di denaro illecito nel circuito legale. Il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia ha disposto la confisca, sospettando che l’imprenditore abbia usato operazioni commerciali per nascondere i soldi provenienti da attività illecite.

Avrebbe avuto un ruolo da "intermediario, in diverse aree territoriali, degli esponenti del predetto consesso criminoso (clan dei Casalesi, ndr), come preposto alla promozione di operazioni commerciali funzionali a garantire il reinvestimento di liquidità illecite nel circuito economico lecito, con conseguente commistione dei capitali" l'imprenditore siciliano 62enne nei confronti del quali, sulla scorta delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Perugia e dalla DIa, il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia ha disposto il sequestro e la conseguente confisca di beni per 5 milioni di euro.

