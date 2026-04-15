Richiamo salame La Vecje Salumerie per rischio listeria | il lotto interessato

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie. La decisione è stata presa a causa del possibile rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. Il lotto interessato è stato specificato nelle comunicazioni ufficiali, che invitano i consumatori a evitare di consumarlo. Non sono state segnalate, al momento, altre contaminazioni o problemi di sicurezza legati ad altri lotti del prodotto.

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame nostrano a marchio La Vecje Salumerie, a causa della possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale per tutelare la salute dei consumatori. Lo stabilimento si trova a Rivignano Teor, in provincia di Udine, ed è identificato con il marchio UE IT 1499. Si tratta di un prodotto tipico della tradizione salumiera, distribuito in confezioni intere e destinato al consumo diretto. L’avviso invita a non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e a restituirlo al punto vendita. Richiamo salame, il lotto interessato.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Richiamo salame La Vecje Salumerie per rischio listeria: il lotto interessato Richiamo salame nostrano La Vecje per presenza di Listeria, un lotto coinvolto: i rischi per la saluteCon una nota sul proprio sito il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo del salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie per possibile... Leggi anche: Richiamo di salame dai supermercati Pam per presenza di Listeria, segnalato il lotto rischioso per la salute