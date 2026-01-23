I supermercati Pam hanno segnalato il richiamo di un lotto di salame nostrano con aglio a causa della presenza di Listeria. Si consiglia di verificare il lotto riportato sull’etichetta e di evitare il consumo del prodotto interessato. La Listeria può rappresentare un rischio per la salute, in particolare per soggetti vulnerabili. Per ulteriori dettagli, consultare le indicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

Rischio microbiologico. I supermercati Pam hanno reso noto il richiamo del salame nostrano con aglio. Il motivo è la presenza, in un lotto, di confezioni risultate positive al batterio Listeria Monocytogenes. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni coinvolte, il prodotto non va consumato e va riportato al punto vendita per chiedere il rimborso o la sostituzione. Qual è il lotto a rischio Listeria Pam ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 23 gennaio 2026 per la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Quello che si sa è che il lotto è il numero 016887, con scadenza fissata al 28 giugno 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di salame dai supermercati Pam per presenza di Listeria, segnalato il lotto rischioso per la salute

Leggi anche: Richiamo di Esselunga per il salame Felino IGP, presunta presenza di salmonella in un lotto di Terre Ducali

Leggi anche: Salame richiamato dai supermercati per rischio microbiologico: il lotto ritirato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Tra fuoco, musica e magia; Sagra del Salam ’d Patata, a Settimo Rottaro tre giorni di tradizione e gusto; Minestrone surgelato Selex richiamato lotto per rischio contaminazione.

Salame di cioccolato richiamato dal Ministero della Salute: i motivi dell’allerta e i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha segnalato un richiamo precauzionale disposto dal produttore per un lotto di salame al cioccolato commercializzato con diversi marchi: Coccidoro, Minet, Sapori Artigianali, ... fanpage.it

Salame rovetano richiamato per presenza di SalmonellaIl Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame rovetano prodotto dall’azienda Regoli Ivano Snc. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la ... ilfattoalimentare.it

CALTAGIRONE, città della ceramica, da sempre un richiamo forte per tantissimi turisti. DOMENICA 17 MAGGIO 2026 : -----"La SCALA INFIORATA", 37esima edizione----- Anche quest'anno BusEventiSicilia rinnova l'appuntamento con un evento che si svolge - facebook.com facebook