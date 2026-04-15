Richard Rios-Roma, il ritorno di fiamma è un muro da 100 milioni Richard Rios non ha mai smesso di orbitare intorno a Trigoria. Nonostante il blitz estivo del club, il giocatore ha continuato ad essere legato alla squadra e alle sue attività. La società ha deciso di porre un ostacolo di 100 milioni di euro per eventuali offerte di acquisto. La situazione resta stabile, con il giocatore ancora sotto contratto e senza novità ufficiali riguardo a un possibile trasferimento.

Richard Rios non ha mai smesso di orbitare intorno a Trigoria. Nonostante il blitz estivo del Benfica che ha strappato il colombiano al Palmeiras per 27 milioni di euro, il centrocampista classe 2000 resta il grande rimpianto tattico di Daniele De Rossi (successore di quella visione tecnica condivisa con Ghisolfi e Massara). La realtà odierna a Lisbona racconta di un giocatore centrale nel progetto lusitano, ma le sirene della Serie A hanno ripreso a suonare con una frequenza che agita i corridoi dell’ Estádio da Luz. Il monitoraggio della Roma, insieme a quello di Inter e Napoli, non è una semplice suggestione: è la conferma che il profilo di Rios è considerato l’identikit perfetto per il calcio moderno.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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